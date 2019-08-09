Ставропольский минздрав проведет проверку после смерти младенцев в Минводах

Министерство здравоохранения Ставропольского края проводит проверку по факту смерти новорожденных в минераловодском межрайонном роддоме, отмечая, что смертность в нем ниже краевых и российских показателей, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в роддоме в Минеральных Водах на юге региона скончались несколько младенцев, а врач, занимавшийся их лечением продолжает работать.

"По случаям смерти новорожденных министерством здравоохранения проводится проверка качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям. Вся имеющаяся медицинская документация предоставляется уполномоченным ведомствам", — сообщили в минздраве.

Кроме того, детальный анализ организации оказания медицинской помощи в этом роддоме проводит краевая комиссия по разбору случаев детской смерти, работающая при министерстве здравоохранения, добавили в ведомстве.

"На очередном заседании, которое состоится в августе, представители профессорско-преподавательского состава кафедр Ставропольского государственного медицинского университета, главные внештатные специалисты края и Северо-Кавказского федерального округа также изучат и обсудят документацию, начиная от ведения беременности до родоразрешения", — добавили в минздраве.

Региональное ведомство сообщило также, что что в Ставропольском крае действует трехуровневая система медицинской помощи роженицам и новорожденным. Минераловодский роддом относится ко второй группе, то есть предназначен для рожениц средней степени риска и новорожденных, в том числе недоношенных.