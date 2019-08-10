Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском , сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин . Таким образом число пострадавших увеличилось до 11.

"Еще один пострадавший у нас зарегистрирован в больнице Назарово, он обратился туда, это житель Каменки. Поэтому всего 11 [пострадавших]", — сказал Лисин.

Ранее главный врач Ачинской центральной районной больницы Денис Лебедев сообщил, что за помощью после новых взрывов обратились 10 человек, четверо из них были госпитализированы. Позднее один из пострадавших был переведен в военный госпиталь.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.