Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто

Водитель заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова высадил его из машины «в чистом поле» из-за хамского поведения. Об этом сообщает местное издание «Агентство информационных сообщений».

Как рассказали изданию источники в администрации региона, инцидент произошел во время служебной поездки замгубернатора в Орджоникидзевский район в 300 км от Абакана.

Чиновника возмутило, что водитель подсел за его стол во время обеда. Он отчитал сотрудника и продолжил тираду, когда они сели в машину. У водителя не выдержали нервы, и он высадил Харисова из машины в степи, оставив его добираться до столицы региона на попутках.