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Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Константин Харисов (третий слева) повздорил с водителем Фото: сайт Правительство Республики Хакасия r-19.ru
Водитель заместителя губернатора Хакасии Константина Харисова высадил его из машины «в чистом поле» из-за хамского поведения. Об этом сообщает местное издание «Агентство информационных сообщений».
Как рассказали изданию источники в администрации региона, инцидент произошел во время служебной поездки замгубернатора в Орджоникидзевский район в 300 км от Абакана.
Чиновника возмутило, что водитель подсел за его стол во время обеда. Он отчитал сотрудника и продолжил тираду, когда они сели в машину. У водителя не выдержали нервы, и он высадил Харисова из машины в степи, оставив его добираться до столицы региона на попутках.
Происшествия , Республика Хакасия
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