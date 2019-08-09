«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения

Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.

Гварамия прославился за пределами Грузии, когда заступился за подчиненного, журналиста Георгия Габунию , в эфире канала оскорбившего Владимира Путина и его родителей. К тому же несколько дней спустя Гварамия заявил, что мочился в вино и боржоми, которые экспортируются в Россию.

Еще через несколько дней Гварамия был уволен решением нового владельца «Рустави 2» бизнесмена Кибара Халваши. Тот купил компанию в первой половине 2000-х годов, во второй — продал, а затем заявил, что его вынудили к этому.