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«Мочиться в вино и боржоми»: Гварамия выдвинули обвинения 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия обвиняется в финансовых махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии.
Гварамия прославился за пределами Грузии, когда заступился за подчиненного, журналиста Георгия Габунию, в эфире канала оскорбившего Владимира Путина и его родителей. К тому же несколько дней спустя Гварамия заявил, что мочился в вино и боржоми, которые экспортируются в Россию.
Еще через несколько дней Гварамия был уволен решением нового владельца «Рустави 2» бизнесмена Кибара Халваши. Тот купил компанию в первой половине 2000-х годов, во второй — продал, а затем заявил, что его вынудили к этому.
Происшествия , Видео , Георгий Габуния , Владимир Путин
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