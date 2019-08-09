СК возбудил дело против мэра Туапсе

Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Его задержали, следствие ходатайствует о заключении под стражу.

По версии следствия, в мае-июне этого года глава поселения без торгов предоставил некоему бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. Из-за этого бюджет поселения не досчитался свыше 23 миллионов рублей, отмечают в СК.

Позднее источник РИА Новости в правоохранительных структурах региона сообщил, что мэра арестовали.

Зверева избрали главой города 16 февраля 2018 года.