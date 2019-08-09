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СК возбудил дело против мэра Туапсе 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: admtuapse.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева.
Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Его задержали, следствие ходатайствует о заключении под стражу.
По версии следствия, в мае-июне этого года глава поселения без торгов предоставил некоему бизнесмену земельный участок в аренду на 49 лет по заниженной ставке. Из-за этого бюджет поселения не досчитался свыше 23 миллионов рублей, отмечают в СК.
Позднее источник РИА Новости в правоохранительных структурах региона сообщил, что мэра арестовали.
Зверева избрали главой города 16 февраля 2018 года.
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Происшествия , Владимир Зверев , СКР , РИА Новости , Туапсе
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