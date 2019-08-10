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«Росатом» раскрыл причину взрыва на полигоне в Северодвинске 

Lenta.ru + ещё 23 1 час назад
Фото: Wikipedia
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Об этом заявили в госкорпорации «Росатом», передает ТАСС.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
По информации источников «Ленты.ру», происшествие может быть связано с испытаниями мобильной пусковой установки для гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Коммерсантъ», ссылаясь на одного из военных моряков, писал, что взрыв мог произойти в результате разрушения ракеты и последовавшего за этим соединения топлива с окислителем.
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Происшествия , Росатом , ИТАР-ТАСС , Архангельская Область , Северодвинск
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