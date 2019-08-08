Пресненский районный суд Москвы арестовал счета «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального и некоторых сотрудников организации на общую сумму в 75 миллионов рублей. Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
«Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК)», — заявила Ярмыш (орфография и пунктуация автора сохранены).
Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ, речь идет об аресте счетов ФБК и организации «Защита прав граждан», а также более сотни счетов, «принадлежащих ряду физических и юридических лиц».
Ярмыш уточнила, что на счету ФБК арестовали 28 миллионов рублей.
Ранее сегодня, 8 августа, у нескольких юристов и видеомонтажера ФБК прошли обыски в рамках дела, возбужденного по статье 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем). В СК заявили, что в ходе обысков «изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования».
В начале августа стало известно о возбуждении уголовного дела против ФБК об отмывании одного миллиарда рублей.
По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники фонда и «лица, имеющие отношение», к его работе получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, заведомо зная, что эти деньги были приобретены преступным путем.
В СК заявили, что «для придания правомерного вида» этим деньгами их сначала положили на несколько счетов через банкоматы, после чего перевели на счета ФБК.
Бывший глава штаба Навального Леонид Волков заявил, что все деньги фонда — это пожертвования. По его словам, на президентскую кампанию Навального граждане со всей страны жертвовали десятки миллионов рублей каждый месяц.