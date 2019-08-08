Суд арестовал счета фонда Навального

«Это та сумма, которую считают «отмытой» (не миллиард, как пишет СК)», — заявила Ярмыш (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ, речь идет об аресте счетов ФБК и организации «Защита прав граждан», а также более сотни счетов, «принадлежащих ряду физических и юридических лиц».

Ярмыш уточнила, что на счету ФБК арестовали 28 миллионов рублей.

Ранее сегодня, 8 августа, у нескольких юристов и видеомонтажера ФБК прошли обыски в рамках дела, возбужденного по статье 174 УК РФ (отмывание денег, полученных преступным путем). В СК заявили, что в ходе обысков «изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования».

В начале августа стало известно о возбуждении уголовного дела против ФБК об отмывании одного миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2016–2018 годах сотрудники фонда и «лица, имеющие отношение», к его работе получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, заведомо зная, что эти деньги были приобретены преступным путем.

В СК заявили, что «для придания правомерного вида» этим деньгами их сначала положили на несколько счетов через банкоматы, после чего перевели на счета ФБК.