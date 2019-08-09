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Придавленный камнями фермер выживал без воды и еды четыре дня 

Lenta.ru + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Battambang Province Authority Police / AP
В Камбодже мужчина застрял между камнями и выживал без еды и воды четыре дня. Об этом сообщает издание Daily Mail.
28-летний Сум Бора (Sum Bora) отправился в воскресенье, 4 августа, собирать гуано — помет летучих мышей, который используется в качестве удобрения. Мужчина поскользнулся и провалился в расщелину между двумя камнями, когда пытался найти свой фонарик. Cемья Бора начала беспокоиться после того, как он не вернулся домой и отправилась на его поиски. Брат обнаружил фермера на третий день и сообщил об этом в спасательную службу.
Операция по спасению застрявшего мужчины заняла около десяти часов, работникам пришлось уничтожить остатки скалы, чтобы вытащить его. После чего фермера доставили в местную больницу, о состоянии его здоровья ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что на гавайском острове Мауи, США, спасатели нашли пропавшую 17 дней назад женщину. По ночам американка укрывалась листьями папоротника и спала в грязи. Она ела все, что попадалось ей на пути: дикие ягоды, растения с неизвестными ей названиями и насекомых, которые ползали по телу.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Камбоджа , Сумы
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