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Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
На военном арсенале под Красноярском снова взрываются снаряды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, взрыв произошел из-за попадания молнии, пострадали пять человек. Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что население поселка Каменка Ачинского района Красноярская края решили эвакуировать на безопасное расстояние. Официально информация о взрывах не подтверждается.
Первые взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Причиной стал пожар, возникший во время разгрузочных работ. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали.
На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, масштабных разрушений удалось избежать.
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