Под Красноярском снова начал взрываться военный арсенал

На военном арсенале под Красноярском снова взрываются снаряды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за попадания молнии, пострадали пять человек. Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов

Отмечается, что население поселка Каменка Ачинского района Красноярская края решили эвакуировать на безопасное расстояние. Официально информация о взрывах не подтверждается.

Первые взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края прогремели 5 августа. Причиной стал пожар, возникший во время разгрузочных работ. В результате ЧП погиб один человек, еще восемь пострадали.

На складе находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, масштабных разрушений удалось избежать.