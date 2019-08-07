«Буду отстреливаться». Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего «друга»

Киргизии силовики предприняли попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева . Очевидцы сообщали о стрельбе. По некоторым данным, сотрудникам правоохранительных органов не удалось захватить Атамбаева — сторонники экс-президента отогнали спецназ. О том, почему бывший глава республики рассорился с действующим, которого называл другом, — в материале РИА Новости.

Ссылка на потерянную конституцию

Второго августа Генеральная прокуратура предупредила Атамбаева, что тот нарушает закон, отказываясь явиться на допрос по делу об освобождении "авторитета" Азиза Батукаева.

"Показания Атамбаева по обстоятельствам расследуемого уголовного дела необходимы, — сухо проинформировало надзорное ведомство. — Все действия досудебного производства соответствуют Конституции Киргизской республики и уголовно-процессуальному законодательству".

Примерно за неделю до этого Министерство внутренних дел республики сообщило журналистам, что бывшему главе государства придется общаться со следователем лично, а не в письменном виде, как хотел Атамбаев. Тогда же в МВД отметили, что не исключается принудительный привод. Ранее органы внутренних дел неоднократно пытались вызвать экс-президента повесткой.

Тогда же Атамбаев предупредил власти, что без боя не сдастся. "У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они выполняют незаконный приказ", — сказал бывший президент.

А в июне 103 из 120 депутатов Жогорку Кенеша — парламента республики — проголосовали за лишение Атамбаева неприкосновенности как бывшего президента. Незадолго до этого, словно предчувствуя это, Алмазбек Шаршенович на митинге назвал депутатов сопляками. Тогда же бывший глава государства напомнил, что покинул пост добровольно.

"Если бы я хотел, то просто в референдум 2016 года внес бы понятие и не ушел бы. И меня бы поддержали", — заявил он.

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев объяснял, что Атамбаев все равно может не ходить на допросы, так как до сих пор обладает иммунитетом.

"Постановление Жогорку Кенеша не лишает его неприкосновенности в силу отсутствия такой формулировки в самом постановлении и отсутствия в законе понятия статуса экс-президента", — перечислял нарушения процедуры юрист.

Сложно сказать, на чье правосознание надеялся Слесарев. Ведь еще в бытность Атамбаева президентом в республике умудрились потерять подлинник конституции. Тогда ряд политиков и общественных деятелей подняли вопрос о том, что страна живет по фейковому основному закону.

"Друг мой, не позорь меня!"

Конфликт Атамбаева с действующими властями вошел в горячую фазу еще в 2018-м. Осенью того же года президент республики Сооронбай Жээнбеков приоткрыл завесу тайны над причинами ссоры с предшественником.

"Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями — все это не делает чести ему ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику", — высказал претензии глава государства.

Жээнбеков также упрекнул Атамбаева в том, что тот "любит разбрасываться словами «досум» (друг. — Прим. ред.) и «партиялашым» (товарищ по партии. — Прим. ред.), но не поступает при этом как настоящий друг и соратник по партии.

Атамбаев действительно публично называл Жээнбекова другом. В 2017-м уходящий президент напутствовал недавно избранного преемника так:

"Друг мой, не позорь меня, работай открыто и честно!"

Атамбаев стал первым президентом Киргизии, который ушел в отставку не в результате переворота и не был вынужден бежать из страны, как Аскар Акаев или Курманбек Бакиев . Дела он сдавал одному из ближайших соратников.

Ведь Жээнбеков в 2017-м выдвигался на выборы президента кандидатом от партии Атамбаева — Социал-демократической. Оба президента — бывший и действующий были соратниками не на словах, а на деле — У Жээнбекова стаж в созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии — с 1995 года. В бурные революционные события Алмазбек Шаршенович и Соорнбай Шарипович были в одном лагере. Оба в нулевых водили на митинги колонны демонстрантов с плакатами "Акаев, кет!" ("Акаев, уходи!").

Бывший президент, впрочем, уже успел повиниться в том, что способствовал избранию друга на пост президента. В частности, в марте этого года на мероприятии по случаю годовщины событий, приведших к свержению Акаева, Атамбаев заметил, что в стране восстанавливается "семейно-клановое правление". Экс-президент принес извинения за то, что "привел во власть" Жээнбекова. И обвинил последнего в том, что тот раскалывает страну.

"Остановись! Остановись, пока не поздно!" — взывал на митинге Атамбаев к президенту.

Жээнбеков же в тот же день подчеркнул, что никогда не допустит семейно-кланового правления.

А в июне Атамбаев съездил в Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным . Сложно сказать, каких последствий во внутренней политике Киргизии ждал тогда бывший президент республики. Российский лидер напомнил, что Киргизия уже пережила две революции.

"На этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Киргизстана", — подчеркнул Путин.

И добавил, что гражданам республики стоит объединяться вокруг действующего главы государства.