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Спецназ задержал Атамбаева 

Lenta.ru + ещё 12 15 минут назад
Бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в его доме и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил ведущий телеканала «Апрель», который ведет на YouTube прямую трансляцию с места событий.
Отмечается, что эта информация не подтверждена.
Вместе с тем сторонники Атамбаева заявили РИА Новости, что бывший президент задержан.
Судя по кадрам прямой трансляции, возле дома экс-главы республики собрались десятки его сторонников, а над территорией барражирует вертолет. Также сообщается, что на дорогах пытаются возвести баррикады на дорогах, чтобы не дать силовикам увезти политика.
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Происшествия , Алмазбек Атамбаев , РИА Новости
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