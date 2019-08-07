Спецназ задержал Атамбаева

Бойцы киргизского спецназа задержали бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в его доме и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил ведущий телеканала «Апрель», который ведет на YouTube прямую трансляцию с места событий.

Отмечается, что эта информация не подтверждена.

Вместе с тем сторонники Атамбаева заявили РИА Новости, что бывший президент задержан.

Судя по кадрам прямой трансляции, возле дома экс-главы республики собрались десятки его сторонников, а над территорией барражирует вертолет. Также сообщается, что на дорогах пытаются возвести баррикады на дорогах, чтобы не дать силовикам увезти политика.