Проверить сообщения о пытках: ФСИН направила комиссию в «Кресты» 

ФСИН России направила сотрудников центрального аппарата для проверки сообщения о возможных пытках в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2». Ранее СМИ сообщали, что администрация учреждения якобы выделила отдельные помещения для издевательств над заключенными с целью выбивания показаний и денег.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о проведении проверки в петербургском СИЗО «Кресты-2» из-за сообщений СМИ об избиениях заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.