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Рейс Омск — Ираклион совершил вынужденную посадку в Краснодаре 

ТАСС + ещё 14 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Омска в Ираклион (Греция), совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара из-за неисправности. Никто не пострадал, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.
"В международном аэропорту Краснодар по техническим причинам совершил вынужденную посадку самолет Boeing-738 авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Омск — Ираклион. Пассажиры были направлены в терминал международных авиалиний", — сказали в пресс-службе.
Авиакомпания отправила пассажиров в Грецию бортом, который должен был лететь в московский аэропорт Шереметьево. Пассажиры, которые должны были направиться в Москву, вылетят другим самолетом до 14:00 мск.
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Происшествия , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС , Краснодар , Омск
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