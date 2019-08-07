Вынесен приговор штатному киллеру Таганской ОПГ

Москве суд приговорил к 19 годам лишения свободы активного участника преступной группировки Марата Янбухтина, застрелившего адвоката Наталью Вавилину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима . Он также должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, признавших его виновным в ряде преступлений.

Следствием и судом установлено, что в начале 2017 года Янбухтин согласился убить адвоката. Получив от заказчика всю необходимую информацию, вечером 26 апреля 2017-го киллер отследил Вавилину до подъезда ее дома. Там он выпустил в нее не менее четырех пуль из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Киллера Янбухтина, помимо убийства адвоката, также признали виновным в мошенничестве. Он получил свыше полумиллиона рублей в виде пенсии с 2011-го по 2017 год на основании подложных документов.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства Вавилиной продолжается.

В мае 2017 года сообщалось о задержании и аресте Янбухтина, который числился штатным киллером Таганской ОПГ. Эта группировка участвовала в рейдерском захвате универмага «Москва», убийстве криминального авторитета Аслана Усояна , известного как Дед Хасан.