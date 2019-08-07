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Вынесен приговор штатному киллеру Таганской ОПГ 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Mzk1.ru
В Москве суд приговорил к 19 годам лишения свободы активного участника преступной группировки Марата Янбухтина, застрелившего адвоката Наталью Вавилину в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.
Осужденный будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, признавших его виновным в ряде преступлений.
Следствием и судом установлено, что в начале 2017 года Янбухтин согласился убить адвоката. Получив от заказчика всю необходимую информацию, вечером 26 апреля 2017-го киллер отследил Вавилину до подъезда ее дома. Там он выпустил в нее не менее четырех пуль из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Киллера Янбухтина, помимо убийства адвоката, также признали виновным в мошенничестве. Он получил свыше полумиллиона рублей в виде пенсии с 2011-го по 2017 год на основании подложных документов.
Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства Вавилиной продолжается.
В мае 2017 года сообщалось о задержании и аресте Янбухтина, который числился штатным киллером Таганской ОПГ. Эта группировка участвовала в рейдерском захвате универмага «Москва», убийстве криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.
Весной 2019 года были задержаны лидеры таганских бандитов — Игорь Жирноклеев, известный в криминальных кругах как Жирный, и Григорий Рабинович (Гриша Таганский). Их обвинили в организации убийства гендиректора компании «Роспищепром» Валерия Журавлева в 2008 году.
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Комментарии
Происшествия , Григорий Рабинович , Валерий Журавлев , Аслан Усоян , Наталья Вавилина , ФСИН , Москва
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