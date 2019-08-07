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Сестер осудили за расправу над российской семьей 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В Тыве суд вынес приговор сестрам, обвиняемым в убийстве семьи из четырех человек. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).
27-летняя и 22-летняя жительницы города Ак-Довурака признаны виновными по статье 105 («Убийство») УК РФ. Также младшая из сестер осуждена по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Их приговорили к шести и 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее сестры не были судимы.
Отмечается, что совершившей более тяжкое преступление девушке назначено принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.
По данным следствия, 3 марта 2017 года жительница Ак-Довурака, вернувшись домой с дочерьми 6 и 4 лет, обнаружила в квартире мужа с двумя незнакомками в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки между женщиной и 27-летней гостьей последняя нанесла хозяйке дома множественные удары ножом.
Затем ее младшая сестра в присутствии малолетнего ребенка совершила аналогичные действия, а также убила ножом отца семейства. С целью сокрытия преступлений она совершила убийство двоих детей и подожгла вещи в квартире для имитации пожара.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Ак-Довурак
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