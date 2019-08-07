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ФСБ уничтожила в Ингушетии террориста с мощной бомбой 

Ридус 1 час назад
Фото: © nac.gov.ru
Управление ФСБ по Ингушетии ввело режим контртеррористической операции в селе Вознесенское Малгобекского района республики, где был выявлен боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство"*.
»В ходе боя уничтожен 38-летний местный житель. С места происшествия изъяты карабин Сайга, три гранаты РГД и самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте», — рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
Оперативный штаб КТО призвал граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также вмешательства в действия правоохранительных органов.
Напомним, в последнее месяцы силовики находят и уничтожают террористов по всей России. В апреле они провели контртеррористическую операцию в Тюмени, в результате которой ликвидировали двух сторонников ИГ*. В мае спецназ ФСБ взял штурмом дом в городе Кольчугино Владимирской области, ликвидировав двух планировавших теракт бандитов.
В июне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить еще один член ИГ*. Всего неделю назад совместными усилиями бойцов ФСБ и МВД был предотвращен теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане. В последнем случае террорист успел приобрести средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и создал у себя в гараже целую лабораторию по изготовлению бомб.
* запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.
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Происшествия , ФСБ , Исламское государство , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
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