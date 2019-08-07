Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку после задержки авиакомпанией «Глобус» вылета регулярного рейса из Черногории. Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория), говорится в сообщении ведомства.
Задержка рейса Тиват — Москва составила более 40 часов. В итоге пассажиров доставили в российскую столицу 6 августа другим бортом авиакомпании.
Прокуратура намерена оценить, насколько своевременно перевозчик предоставил резервный борт и были ли соблюдены права пассажиров.