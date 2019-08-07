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В аэропорту Черногории повредили российский Boeing 

BFM.RU + ещё 1 30 минут назад
Фото: globallookpress.com
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку после задержки авиакомпанией «Глобус» вылета регулярного рейса из Черногории. Ведомство выяснило, что перевозчик задержал рейс 4 августа по причине повреждения воздушного судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория), говорится в сообщении ведомства.
Задержка рейса Тиват — Москва составила более 40 часов. В итоге пассажиров доставили в российскую столицу 6 августа другим бортом авиакомпании.
Прокуратура намерена оценить, насколько своевременно перевозчик предоставил резервный борт и были ли соблюдены права пассажиров.
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Происшествия , Другое , Boeing , Генпрокуратура РФ , Черногория
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