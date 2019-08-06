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Силовики оцепили дом Михаила Круга 

Рамблер 15 минут назад
Силовики оцепили дом Михаила Круга в Твери, сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на очевидцев.
Возле дома №174 на улице Освобождения, где жил и был убит легендарный шансонье, несколько часов находились бойцы ОМОН, сотрудники полиции и Следственного комитета.
Сестра Круга Ольга Медведева рассказала, что в доме проводился следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы ее брата.
По словам Медведевой, об эксперименте ее предупредили заранее и попросили на время скрыться в другом доме.
«В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме не знаю», — рассказала сестра шансонье.
Исполнитель песни «Владимирский централ» был убит в своем доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Двое неизвестных пробрались в дом, где находился Круг, его жена, теща и дети. Первой на глаза преступников попалась теща артиста, они стали ее избивать, на крики прибежал Круг с женой. Злоумышленники открыли огонь, Круг получил смертельные ранения.
В убийстве шансонье сознался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, который впоследствии был убит одним из лидеров банды. Как предполагает Tverigrad.ru, на следственный эксперимент могли привезти второго участника нападения.
Комментарии13
Происшествия , Видео , Ольга Медведева , Михаил Круг , СКР , Тверь
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