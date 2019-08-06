Силовики оцепили дом Михаила Круга

Возле дома №174 на улице Освобождения, где жил и был убит легендарный шансонье, несколько часов находились бойцы ОМОН, сотрудники полиции и Следственного комитета

Сестра Круга Ольга Медведева рассказала, что в доме проводился следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы ее брата.

По словам Медведевой, об эксперименте ее предупредили заранее и попросили на время скрыться в другом доме.

«В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме не знаю», — рассказала сестра шансонье.

Исполнитель песни «Владимирский централ» был убит в своем доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Двое неизвестных пробрались в дом, где находился Круг, его жена, теща и дети. Первой на глаза преступников попалась теща артиста, они стали ее избивать, на крики прибежал Круг с женой. Злоумышленники открыли огонь, Круг получил смертельные ранения.

В убийстве шансонье сознался член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, который впоследствии был убит одним из лидеров банды. Как предполагает Tverigrad.ru, на следственный эксперимент могли привезти второго участника нападения.