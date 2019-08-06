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Пьяный актер сериала «Кухня» напал с ножом на прохожего 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
Фото: kino-teatr.ru
Актер сериала «Кухня» Джан Бадмаев напал на прохожего в московском метро, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, 5 августа актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на мужчину на станции метро «Театральная» и повредил ему кожаную куртку, после чего дебошира обезвредили сотрудники полиции.
«В ночь на 6 августа в переходе между станциями метро Театральная — Охотный ряд между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников конфликта привлечен к административной ответственности по статье 20.1. КОАП «Мелкое хулиганство»», — рассказали в пресс-службе УВД на Московской метрополитене.
Сообщается, что на следующий день актер извинился перед пострадавшим.
Джан Бадмаев — актер «Театра.doc», снимался в сериалах «След», «Кухня», «Интерны» и др.
Происшествия , Джан Бадмаев , МВД , РЕН ТВ
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