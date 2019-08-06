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Жена экс-губернатора Белых подала на развод 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жена бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за получение взятки, подала на развод.
Основной причиной такого решения оказались многочисленные угрозы, которые поступают в адрес Екатерины Белых и ее близких, сообщает Тelegram-канал Mash.
Решение Белых приняла вместе с мужем для того, чтобы не допустить влияния ее правозащитной деятельности на его судьбу.
Заявление Екатерина Белых подала в свой день рождения. Супруга экс-губернатора утверждает, что из-за борьбы с бандой черных риелторов и многочисленных судов обстановка в ее жизни стала невыносимой.
В связи с этим она решила обезопасить Никиту Белых, так как «с человеком в заключении может произойти разное».
Ранее сообщалось, что Белых устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает срок.
Напомним, 25 июня бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за получение взятки, отправили из СИЗО «Лефортово» этапом к месту отбывания наказания.
В мае Мосгорсуд оставил без изменений восьмилетний тюремный срок для Никиты Белых за взятку в 400 тыс. евро, но убрал из приговора запрет на работу чиновником после освобождения.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Никита Белых , Екатерина Белых , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , Кировская Область
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