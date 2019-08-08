ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте

Во время набора скорости самолет, выполняющий рейс Москва-Симферополь, разбил пять фонарей и едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На записи, сделанной с камер видеонаблюдения, видно, как самолет отрывается от земли лишь на газоне.

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что были разбиты пять осветительных приборов на ВПП, а покрышки колес лайнера были повреждены осколками. Из-за их замены был задержан обратный рейс.