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ЧП в Домодедово: Самолёт сбил фонари при взлёте 

Рамблер + ещё 21 5 минут назад
Boeing 737-800 российской авиакомпании S7 сбил несколько фонарей во время взлета в аэропорту Домодедово, передают «Вести».
Во время набора скорости самолет, выполняющий рейс Москва-Симферополь, разбил пять фонарей и едва не выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На записи, сделанной с камер видеонаблюдения, видно, как самолет отрывается от земли лишь на газоне.
В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что были разбиты пять осветительных приборов на ВПП, а покрышки колес лайнера были повреждены осколками. Из-за их замены был задержан обратный рейс.
По факту инцидента СК РФ организовал доследственную проверку.
Происшествия , Видео , Boeing , АК S7 , Аэропорт Домодедово , СКР
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