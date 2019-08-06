Красноярск готов принять до 10 тыс. эвакуированных из Ачинска

Администрация Красноярска подготовила до 10 тыс. мест для размещения прибывших из Ачинска , где накануне произошел взрыв на территории одного из складов воинской части. В настоящее время в Красноярск электропоездами уже прибыло 499 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации города.

"По состоянию на 05:00 (по местному времени, 01:00 мск) подготовлено до 10 000 мест для размещения прибывших [из Ачинска]. Это все учреждения спорта, культуры, здравоохранения, образования, включая краевые учреждения", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы Красноярска Владислава Логинова.

Отмечается, что если возникнет потребность, количество пунктов временного размещения в Красноярске будет увеличено.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Красноярск из Ачинска электропоездами прибыло 499 человек. 226 из них, в том числе 61 ребенок, доставлены в два пункта временного размещения, которые располагаются в Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства и Красноярском автотранспортном техникуме. Остальные прибывшие разместились самостоятельно у родственников и знакомых.

"Для доставки ачинцев к местам временного размещения муниципальные автотранспортные предприятия выделили 10 автобусов. При необходимости их число будет увеличено. В настоящий момент идет обеспечение прибывших всем необходимым: горячим питанием, постельным бельем, гигиеническими принадлежностями", — говорится в сообщении.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Детонация зарядов прекратилась лишь к утру вторника. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта.