«Понять и простить» по-бразильски

Клаувино да Силва по прозвищу "Коротышка" является бывшим лидером одной из банд, занимающихся торговлей наркотиками в Рио-де-Жанейро Бразилия ). Был осужден и приговорен к 74 годам в колонии общего режима . 5 августа он пытался совершить побег из тюрьмы, нарядившись своей дочерью. 42-летний заключенный надел на себя парик и маску, джинсы, бюстгалтер и розовую футболку с Микки-Маусом. Клаувино уже шел через общий выход для посетителей, когда сотрудники тюрьмы заподозрили что-то неладное. По словам охранников, переодетый мужчина вел себя слишком нервно и, кроме того, некоторые посетители, выходившие из здания вместе с ним, пытались его прикрыть. По плану Клаувино должен был бежать из тюрьмы, оставив дочь на своем месте.

В 2013 году он уже пытался бежать из тюрьмы через канализацию, однако был пойман и переведен в колонию строгого режима.