Испанская прокуратура вызвала Михаила Фридмана на допрос

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала в понедельник, 5 августа, от Национальной судебной палаты (НСП) незамедлительно вызвать на допрос российского предпринимателя Михаила Фридмана , который подозревается в умышленном разорении испанской корпорации Zed Worldwide для ее последующего приобретения за 20 млн евро — по цене значительно ниже рыночной.

Эту информацию, опубликованную электронной версией газеты ABC и другими изданиями, подтвердил DW представитель прокуратуры

Прокурор Хосе Гринда, считающийся главным специалистом по так называемой «русской мафии» в Испании, утверждает в направленном в НСП постановлении, что именно Фридман, который в 2013 году стал главным кредитором Zed Worldwide, «пользовался привилегированным правом влиять на ее решения». Он «фактически управлял событиями, приведшими к крупным материальным потерям ее испанских акционеров».

Еще в прошлом десятилетии корпорация, разрабатывающей мобильные приложения и компьютерные игры, работала в 80 странах мира. При этом для работы на российском рынке в Амстердаме в 2014 году было создано совместное предприятие Zed+, которое, по данным прокуратуры, контролировалось Фридманом. Испанская пресса, ссылаясь на данные прокуратуры, утверждает, что именно через него со счетов корпорации исчезли крупные суммы, что также способствовало ее разорению.

Фридман широко известен в Испании как владелец крупнейшей торговой сети DIA, которая в последние годы испытывала серьезные финансовые трудности. 70% ее акций были приобретены предпринимателем весной 2019 года — по значительно более низкой цене, чем они стоили за год до этого.

Покупка DIA люксембургской группой LetterOne, председателем совета директоров которой является Михаил Фридман, вызвала противоречивую реакцию в Испании. С одной стороны, в деловых кругах приветствуется вложение россиянином 97 млн евро в компанию, нуждающуюся в притоке капитала. С другой — некоторые СМИ критикуют сделку и пишут о недоверии Фридману, напоминая, что с его именем ассоциируется ряд событий негативного характера. Это, к примеру, экологическая катастрофа у берегов Испании 15-летней давности.

В соответствии с испанским законодательством, особо важные дела, возбуждаемые прокуратурой против иностранных граждан, ведутся при посредничестве НСП.