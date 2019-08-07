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Названа причина пожара на складе боеприпасов под Ачинском 

News.ru + ещё 93 57 минут назад
Фото: vk.com/achpod/Global Look Press
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков назвал предварительную причину пожара, возникшего на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
"Это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", — приводит РИА Новости слова представителя Минобороны.
Он также подчеркнул, что арсенал будет расформирован.
Серия взрывов произошла на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. В районе ЧП ограничено движение пассажирских поездов сообщением Абакан — Москва и Москва — Абакан и автобусов. Разлёт осколков достигает 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация.
Ранее News.ru писал о том, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске не выявил наличия радиации. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
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