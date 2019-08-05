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«Казненный» преемник Япончика оказался жив 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Влиятельный вор в законе Алексей Петров, также известный как Петрик или Леня Хитрый, оказался жив; о его убийстве в Запорожье сообщалось 2 августа. Об этом со ссылкой на источники пишет «Росбалт».
Как отмечает агентство, он находится за пределами России и возвращаться пока не собирается. По информации портала «Преступная Россия», убитым в Запорожской области на Украине оказался тезка Петрова — местный мафиози Алексей Петров, тоже известный в криминальных кругах как Петрик. Именно его приняли за вора в законе.
Отъезд Петрова из России связан с арестом Олега Шишканова (Шишкан), близкого друга и союзника Лени Хитрого, утверждает «Росбалт». В последнее время они были неразлучны, часто встречались в Подмосковье и обсуждали совместные проекты. В мафиозных кругах после заключения Шишкана под стражу в связи с обвинениями по новой статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии сразу заговорили, что теперь в СИЗО может попасть любой вор в законе, пишет издание.
Сообщается, что Петров был осторожен: участвовал во встречах с другими мафиози только один на один и отказывался, если узнавал, что собирается группа бандитов. Сейчас он считает, что в России стало небезопасно не только встречаться «с глазу на глаз», но и просто находиться.
2 августа сообщалось, что во дворе собственного дома в Запорожской области на Украине был убит Алексей Петров. На опубликованных кадрах расправы видно, что его избили, а затем перерезали горло. В последнее время он занимался реализацией отходов производства промышленных предприятий, отойдя от криминальных дел.
Петрика прозвали уникальной личностью в преступном сообществе. В конце 1970-х годов он создал в Мазутном проезде на северо-востоке Москвы одну из первых преступных группировок, которая прославилась как Мазуткинская ОПГ. Известно, что Петров был первым, кто приехал в больницу к раненому вору в законе Вячеславу Иванькову (Япончик). Перед тем, как тот впал в кому, Япончик якобы завещал Петрику вести его дела.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Алексей Петров , Вячеслав Иваньков , Олег Шишканов , ФСИН , Росбалт , Запорожье
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