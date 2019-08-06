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Число пострадавших при ЧП складе под Ачинском выросло до десяти 

RT на русском + ещё 43 54 минуты назад
Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край), всего к врачам за медпомощью обратились десять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Госпитализированы четыре человека… Ещё шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались десять человек», — сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек.
5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.
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