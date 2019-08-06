Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край), всего к врачам за медпомощью обратились десять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Госпитализированы четыре человека… Ещё шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались десять человек», — сказал представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек.
5 августа на территории одного из военных складов в Красноярском крае произошло возгорание пороховых зарядов к боеприпасам. За этим последовала серия взрывов.