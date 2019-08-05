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Власти решили эвакуировать жителей Ачинска из-за взрывов 

Рамблер + ещё 86 31 минуту назад
Жители Ачинска Красноярского края, где произошла серия взрывов в воинской части, в панике покидают город.
В российской воинской части произошел взрыв
Как сообщает телеграм-канал «Красноярск №1», на выезде из города образовались огромные пробки. Огромные очереди наблюдаются также на бензоколонках на выезде из города.
«Далеко уехать получилось не у всех — тупо кончился бензин», — отмечает «Красноярск №1».
Непосредственно после серии взрывов власти Ачинска просили горожан не поддаваться панике. Вскоре на сайте мэрии Ачинска появилось объявление об эвакуации города.
В понедельник днем в войсковой части 74008 в деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края прогремели взрывы на складе с боеприпасами. По предварительным данным, погиб один военнослужащий, четверо получили ранения. Жители населенных пунктов в радиусе 20 км от взрывов были эвакуированы.
Происшествия , Африка , Видео , Катастрофы , Пожары , Красноярский Край
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