Власти решили эвакуировать жителей Ачинска из-за взрывов

Жители Ачинска Красноярского края , где произошла серия взрывов в воинской части, в панике покидают город.

Как сообщает телеграм-канал «Красноярск №1», на выезде из города образовались огромные пробки. Огромные очереди наблюдаются также на бензоколонках на выезде из города.

«Далеко уехать получилось не у всех — тупо кончился бензин», — отмечает «Красноярск №1».

Непосредственно после серии взрывов власти Ачинска просили горожан не поддаваться панике. Вскоре на сайте мэрии Ачинска появилось объявление об эвакуации города.

В понедельник днем в войсковой части 74008 в деревне Каменка в Ачинском районе Красноярского края прогремели взрывы на складе с боеприпасами. По предварительным данным, погиб один военнослужащий, четверо получили ранения. Жители населенных пунктов в радиусе 20 км от взрывов были эвакуированы.