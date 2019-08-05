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Сбившему троих пьяному депутату отменили приговор 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Обвинительный приговор экс-депутату Николаю Румянцеву, пьяным сбившему трех человек, отменен. Такое решение принял Верховный суд Якутии, свидетельствует карточка дела на сайте инстанции.
Осенью 2017 года Румянцев, бывший депутат государственного собрания Якутии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на превышающей допустимую скорости сбил трех человек.
ДТП произошло между Якутском и селом Намцы. Один из сбитых парламентарием мужчин погиб на месте, остальные получили травмы разной степени тяжести.
Два месяца назад Николай Румянцев был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорен за это Якутским городским судом к 3,6 года колонии-поселения.
Защита депутата опротестовала это решение. В конце июля Верховный суд республики отменил обвинительный приговор Румянцеву, постановив рассмотреть дело заново. Причины такого решения не уточняются.
Комментарии120
Происшествия , Видео , Николай Румянцев , Республика Саха (Якутия)
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