Сбившему троих пьяному депутату отменили приговор

Обвинительный приговор экс-депутату Николаю Румянцеву , пьяным сбившему трех человек, отменен. Такое решение принял Верховный суд Якутии , свидетельствует карточка дела на сайте инстанции.

Осенью 2017 года Румянцев, бывший депутат государственного собрания Якутии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на превышающей допустимую скорости сбил трех человек.

ДТП произошло между Якутском и селом Намцы. Один из сбитых парламентарием мужчин погиб на месте, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Два месяца назад Николай Румянцев был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорен за это Якутским городским судом к 3,6 года колонии-поселения.

Защита депутата опротестовала это решение. В конце июля Верховный суд республики отменил обвинительный приговор Румянцеву, постановив рассмотреть дело заново. Причины такого решения не уточняются.