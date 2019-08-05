Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российской воинской части произошел взрыв 

Lenta.ru + ещё 25 48 минут назад
В Красноярском крае на складе с боеприпасами на территории воинской части произошли пожар и взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».
По ее данным, инцидент произошел рядом с Каменкой Ачинского района. Началась эвакуация населения.
На место направлены автобусы для эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района. «Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв.
Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», — подтвердил собеседник агентства.
Источник в в экстренных службах сообщил агентству, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности.
О пострадавших пока не сообщается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
1 июня три взрыва прогремели в цехе ГосНИИ «Кристалл» в Нижегородской области. Площадь разрушений составила 800 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».
Последние новости
Власти уличили в искажении данных о лесных пожарах в России Сбербанк снизит ставки по ипотеке Названа основная причина пожаров в Сибири
Комментарии18
Происшествия , Видео , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным371
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ192
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать15
В Польше задержаны десятки россиян54
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео15
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение