Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Урал и Югру накроет страшный ураган с ливнями 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: Соцсети
Ураганный ветер и проливные дожди могут накрыть в ближайшее время Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Как предупредили в МЧС, ненастье придёт в регионы во вторник, 6 августа. Так, как уточняет Ura.ru, в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 23-25 метров секунду. В Курганской области — сильный дождь с градом и ветер 16 м/с. В Югре — гроза с дождем и ветер до 18 м/с. В Челябинской области порывы ветра могут достигать 22 метров секунду.
Жителей Урала призывают отказаться от поездок на природу и переждать ненастье дома. В квартирах необходимо закрыть все окна и обесточить электроприборы. Штормовой ветер может стать причиной падения деревьев, повреждения линии электропередач с последующим возгоранием.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Взрыв произошёл в воинской части в Красноярском крае В Севастополе во время штормf погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу «Все включено» для устрашения туриста
Происшествия , Погода , МЧС , Свердловская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным372
Сбившему трех человек депутату отменили приговор1
В российской воинской части произошел взрыв19
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ193
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать16
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
00:44
США решили отговорить Турцию от вторжения в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение