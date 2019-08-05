Урал и Югру накроет страшный ураган с ливнями

Ураганный ветер и проливные дожди могут накрыть в ближайшее время Курганскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также Ханты-Мансийский автономный округ

Как предупредили в МЧС , ненастье придёт в регионы во вторник, 6 августа. Так, как уточняет Ura.ru, в Свердловской области ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер до 23-25 метров секунду. В Курганской области — сильный дождь с градом и ветер 16 м/с. В Югре — гроза с дождем и ветер до 18 м/с. В Челябинской области порывы ветра могут достигать 22 метров секунду.

Жителей Урала призывают отказаться от поездок на природу и переждать ненастье дома. В квартирах необходимо закрыть все окна и обесточить электроприборы. Штормовой ветер может стать причиной падения деревьев, повреждения линии электропередач с последующим возгоранием.