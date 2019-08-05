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В Польше задержаны десятки россиян 

Рамблер + ещё 6 46 минут назад
Почти два десятка чеченцев задержали в Кракове, сообщает RMF 24.
Сегодня очевидцы рассказали изданию о скоплении автомобилей полиции и специальных служб у торгового центра М1 на Аллее Мира. В местной полиции журналистам рассказали, что там были задержаны 20 иностранцев — главным образом россиян, в основном чеченцев.
Среди задержанных также есть несколько граждан Польши. У некоторых из россиян и поляков были обнаружены и изъяты оружие, другие опасные предметы, а также запрещенные вещества.
По версии правоохранителей, россияне и поляки намеревались устроить криминальные разборки за право контроля над нелегальной торговлей в районе, в том числе над торговлей сигаретами. Благодаря вмешательству полиции кровопролития удалось избежать.
В настоящее время полицейские обыскивают квартиры задержанных, а расследование дела было передано в краковскую прокуратуру.
Происшествия , Видео , Краков , Польша
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