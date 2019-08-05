В Анапе запретили купаться на всех пляжах

На всех пляжах города Анапы 5 августа запретили купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что с понедельника в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, а в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. У воды дежурят спасатели.