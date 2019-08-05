Российская спортсменка погибла в Крыму

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли в Севастополе в один день. Об этом, как сообщает Интерфакс, рассказал заместитель главы управления обеспечения мероприятий гражданской защиты города Владимир Беспалый.

На сегодняшнем совещании в местном правительстве он сообщил, что вчера девушки, 33-летняя москвичка и 27-летняя уроженка Мурманска , проигнорировали сообщения о непогоде, и купались на необорудованном пляже на территории яхт-клуба «Юг» в районе бухты Омега.

В какой-то момент одна из них прыгнула с пирса и начала тонуть — вероятно, волна ударила ее о пирс. Вторая спортсменка стала ее спасать. Обе в итоге утонули.