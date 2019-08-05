Найдена причина массового отравления в российском кафе

Посетители кафе в якутском городе Вилюйск массово отравились, десять детей и семь взрослых госпитализированы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, с 9 по 12 июля все 17 человек ели готовые блюда из местного заведения. Позднее они обратились ко врачам, большинству пациентов поставлен диагноз «сальмонеллез», еще у двух несовершеннолетних диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит.

В ходе лабораторной проверки в смывах и образцах блюд из кафе обнаружены кишечная палочка и бактерии рода Salmonella. При осмотре помещения найдены многочисленные нарушения санитарных требований.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»).

В начале августа массовое отравление произошло в подмосковном летнем лагере. Семь несовершеннолетних в возрасте от 11 до 15 лет были госпитализированы. Позднее в больницу попали еще трое детей и воспитатель. У все диагностирована кишечная инфекция.