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Москвича покалечил топором его знакомый 

Вести Подмосковья + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Екатерина Ошкина/Вести Подмосковья
В Москве расследуется факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Инцидент произошел 3 августа на улице Перерва, а подозреваемого в совершении преступления удалось задержать только сейчас. 55-летний москвич, с проникающим открытым черепно-мозговым ранением, вдавленным переломом височной и лобной костей, костей носа, ушибами головы и пневмоцефалией все еще находится в больнице.
Задержан подозреваемый в совершении преступления — 37-летний безработный москвич. Мужчина признался, что в порыве ссоры нанес топором удары пострадавшему. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Москва
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