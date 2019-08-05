Москвича покалечил топором его знакомый

Инцидент произошел 3 августа на улице Перерва, а подозреваемого в совершении преступления удалось задержать только сейчас. 55-летний москвич, с проникающим открытым черепно-мозговым ранением, вдавленным переломом височной и лобной костей, костей носа, ушибами головы и пневмоцефалией все еще находится в больнице.

Задержан подозреваемый в совершении преступления — 37-летний безработный москвич. Мужчина признался, что в порыве ссоры нанес топором удары пострадавшему. Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.