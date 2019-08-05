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Россиянин забрался на крышу «Сапсана», устроил пожар и погиб 

Lenta.ru + ещё 8 10 минут назад
Фото: Lenta.ru
Россиянин-зацепер покатался на крыше «Сапсана», где устроил возгорание и погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
В воскресенье, 4 августа, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, забрался на крышу скоростного поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Из-за зацепера в Сапсане произошло короткое замыкание (искрение в токоприемнике), которое вызвало пожар.
На перегоне Тверь — Редькино состав был остановлен, а возгорание оперативно ликвидировали без эвакуации пассажиров. Время опоздания поезда составило 49 минут.
Зацепер в результате пожара погиб. В настоящий момент транспортная полиция проводит проверку по факту произошедшего.
В мае подросток, катавшийся с другом на крыше электропоезда, погиб от удара током. Инцидент произошел на станции Серпухов Курского направления Московской железной дороги.
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