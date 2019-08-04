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«Суперджет» совершил экстренную посадку в Минводах 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщил источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.
По предварительным данным, причиной экстренного приземления стало срабатывание датчика разгерметизации салона, передает ТАСС.
Воздушное судно осмотрят технические специалисты.
На борту самолета, следовавшего из Элисты в Сочи, находился 81 пассажир.
Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.
Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Следователи полагают, что главной причиной трагедии была ошибка пилотов.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия экипажа.
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Комментарии3
Происшествия , Аэрофлот , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Ставропольский Край
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