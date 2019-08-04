Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщил источник в правоохранительных структурах Ставропольского края.
По предварительным данным, причиной экстренного приземления стало срабатывание датчика разгерметизации салона, передает ТАСС.
Воздушное судно осмотрят технические специалисты.
На борту самолета, следовавшего из Элисты в Сочи, находился 81 пассажир.
Посадка прошла в штатном режиме, пассажиров доставят в пункт назначения резервным бортом.
Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.
Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Следователи полагают, что главной причиной трагедии была ошибка пилотов.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала действия экипажа.