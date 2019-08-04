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На детской площадке в Чикаго расстреляли людей 

Вести.Ru + ещё 16 24 минуты назад
Фото: EPA
В Чикаго семь человек были ранены в ходе стрельбы, которую устроил неизвестный в парке на детской площадке.
Стрельба в США: 19 погибли, 40 пострадали
Преступник стрелял из черного Chevrolet Camaro, передает РИА Новости.
Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило в твите, что не располагает данными о гражданах РФ, раненых в штате Огайо. Ситуация на контроле, есть контакт с местными властями.
В субботу городе Эль-Пасо (Техас) 21-летний мужчина застрелил в супермаркете Walmart 20 человек и ранил 26 человек.
Меньше чем через сутки в Дейтоне (Огайо) мужчина открыл огонь из автоматической винтовки. Прежде чем его застрелил полицейский, успел ранить 26 человек и застрелить 9.
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Происшествия , В мире , Криминал , США , Wal-Mart Stores , РИА Новости , Чикаго
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