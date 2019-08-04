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Стрельба в Огайо попала на видео 

РИА Новости 59 минут назад
В Сети появилось видео стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо.
Ролик снял один из очевидцев из своей машины. На записи слышны звуки выстрелов, с места происшествия уезжают автомобили. В конце видео мужчина также заводит машину и покидает стоянку.
Стрельба произошла в еще одном штате США
Ранее стало известно, что в районе Орегон в Дейтоне произошла стрельба. Сообщалось о десяти погибших. По информации полиции, в результате инцидента пострадали 26 человек. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали преступника менее чем за минуту.
Это второй инцидент со стрельбой в Соединенных Штатах за сутки. За несколько часов до трагедии в Дейтоне неизвестный открыл огонь в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Погибли 20 человек, 26 ранены. Стрелка уже задержали, им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он написал в твиттере, что поддерживает теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии. По его словам, из-за мигрантов страдает культура и экономика США.
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Комментарии6
Происшествия , Видео , Wal-Mart Stores , МВД
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