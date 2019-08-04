Стрельба в Огайо попала на видео

В Сети появилось видео стрельбы в городе Дейтон, штат Огайо.

Ролик снял один из очевидцев из своей машины. На записи слышны звуки выстрелов, с места происшествия уезжают автомобили. В конце видео мужчина также заводит машину и покидает стоянку.

Ранее стало известно, что в районе Орегон в Дейтоне произошла стрельба. Сообщалось о десяти погибших. По информации полиции, в результате инцидента пострадали 26 человек. Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали преступника менее чем за минуту.