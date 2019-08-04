Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии

Толчки зафиксированы на юго-востоке азиатской страны. Островному государству цунами не угрожает.

Колебания засекли 4 августа 2019 года. Очаг стихии залегал на глубине 50 км, говорится в сообщении Главного метеорологического агентства Японии. О разрушениях и пострадавших информации нет.

Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В столице — до трёх баллов.

Ранее News.ru сообщал, что пять человек стали жертвами землетрясения, произошедшего 2 августа в Индонезии в округах Лебак, Пандегланг, Сукабуми и на острове Ява.