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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Японии 

News.ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: 杜潇逸/Xinhua/Global Look Press
Толчки зафиксированы на юго-востоке азиатской страны. Островному государству цунами не угрожает.
Колебания засекли 4 августа 2019 года. Очаг стихии залегал на глубине 50 км, говорится в сообщении Главного метеорологического агентства Японии. О разрушениях и пострадавших информации нет.
Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В столице — до трёх баллов.
Ранее News.ru сообщал, что пять человек стали жертвами землетрясения, произошедшего 2 августа в Индонезии в округах Лебак, Пандегланг, Сукабуми и на острове Ява.
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Происшествия , Азия , В мире , Япония
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