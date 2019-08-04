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На Кубани эвакуированы два детских лагеря 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российском МЧС проинформировали об эвакуации двух детских лагерей, расположенных в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, это мера является превентивной и связана с экстренными предупреждениями о возникновении смерчей.
"…проведена эвакуация из детских оздоровительных лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" в город Славянск-на-Кубани и село Ачуево соответственно", — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что людей вывезли автобусами. Из первого лагеря вывезли 90 детей и 25 взрослых, а из второго 160 детей и 54 взрослых.
Ранее жителей индонезийского острова Ява призвали эвакуироваться после землетрясения магнитудой 7,1 произошедшего у берегов острова Суматра.
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Происшествия , МЧС , Краснодарский Край
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