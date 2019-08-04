Стрельба произошла в еще одном штате США

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СМИ: в Огайо произошла стрельба 

ТАСС + ещё 14 16 минут назад
Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо). По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли, предположительно, семь человек.
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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на автомобиле Jeep.
Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки, в США. Ранее в субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.
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Происшествия , Видео , США , Wal-Mart Stores , МВД
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