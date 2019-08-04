Стрельба произошла в еще одном штате США

СМИ: в Огайо произошла стрельба

Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо). По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли, предположительно, семь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. По предварительным данным, один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на автомобиле Jeep.