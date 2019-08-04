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Среди погибших при стрельбе в Эль-Пасо есть мексиканцы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Rudy Gutierrez
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что среди погибших в результате стрельбы в торговом центре в американском Эль-Пасо есть трое мексиканцев.
"Мне сообщили, что три мексиканца погибли в результате этой перестрелки в торговом центре", — заявил Лопес Обрадор в своем видеообращении.
По его словам, сейчас к ситуации подключился МИД Мексики и консул в Эль-Пасо. "Мои соболезнования американцам, которые лишились жизни, и мексиканцам, которые погибли", — сказал мексиканский лидер.
Ранее губернатор штата Техас Грег Эббот сообщил журналистам, что при стрельбе в супермаркете в американском Эль-Пасо погибли 20 человек. Как уточнил глава городской полиции Грег Аллен, число раненых составляет 26 человек.
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Происшествия , Грег Эббот , МИД , Мексика
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