В результате стрельбы в Техасе погибло не менее 19 человек

Около 60 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в Техасе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на сотрудников полиции. По данным СМИ, 19 из них погибли и еще 40 пострадали.

Ранее телеканал CNN сообщал о том, что 11 человек были доставлены в Университетский медицинский центр Эль-Пасо, города, в котором произошел инцидент. В то же время CBS News передает, что среди них один погибший и 4-месячный ребенок. Других 11 пострадавших доставили в медицинский центр Del Sol, из них девять человек в критическом, но стабильном состоянии, отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря больницы Виктора Герреро. Возраст раненых, поступивших в Del Sol варьируется от 35 до 82 лет. Россиян, среди пострадавших, по данным РИА «Новости», нет.

Между тем, как сообщает CNN со ссылкой на мэра города Ди Марго, задержаны трое подозреваемых.

«Это трагедия, о которой мы никогда и никогда не думали, что произойдет в Эль-Пасо», — сказал мэр города.

По словам сержанта городской полиции Энрике Кастильо, погибли несколько человек, и несколько человек были госпитализированы. При этом он отметил, как передает телеканал, что непосредственной угрозы для общества больше нет.

В то же время CBS News со ссылкой на правоохранительные органы Эль-Пасо сообщает об одном задержанном. Эту же информацию подтверждают источники NBC News, сообщив, что стрельбу открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Отмечается, что стрельба произошла в начале дня в Cielo Vista Mall, после чего полиция советовала жителям города держаться подальше от района, где находится торговый центр.

Издание отмечает, что сотрудники правоохранительных органов сообщали о том, что получили информацию о «множественных стрелках», но позже в полиции заявили, что не считают, что было более одного преступника.

По информации BBC, первые сообщения о стрельбе появились около 11:00 по местному времени (20:00 по мск). При этом, по словам местных полицейских, выстрелы были как в торговом центре Cielo Vista, так и в близлежащем Walmart . В то же время данные о дальнейших выстрелах в другом близлежащем торговом центре, Бассетт, не подтвердились.

В Walmart отметили, что «в шоке от трагических событий в торговом центре Cielo Vista», тем не менее представители супермаркета сотрудничают с правоохранительными органами и «молятся за жертв».

В то же время губернатор Техаса Грег Эбботт отметил в своем заявлении, что был «поражен отвратительным и бессмысленным актом насилия». «Наши сердца обращены к жертвам этой ужасной стрельбы и всему обществу в это время потери», — отметил глава штата.

Как рассказал менеджер ресторана Оскар Коллазо CNN, во время выстрелов в заведение забежали несколько женщин из Walmart.

«Мы никогда не думали, что это будет так близко к нам в этот раз. Вы постоянно видите в новостях, но не думаете, что это может произойти здесь, пока не произойдет», — сказал собеседник издания.

Другие очевидцы отмечали многочисленных сотрудников полиции, вертолеты и людей, бегающих около места трагедии.

Свидетель Рэй Холгин сказал CBS News, что собирался войти в Walmart, когда услышал более 10 выстрелов. Он сказал, что видел, как минимум одного пострадавшего. Это была пожилая женщина, которая упала на землю. Однако очевидец не уверен, что ее убили.

В то же время люди, которые были в это время на месте происшествия делились тем, что происходило в ТЦ. Так, пользователь твиттера под ником @CarAmaya11 написала: «Моя сестра сказала, что кассиров в Walmart застрелили. Надеюсь, все в порядке. Будьте в безопасности».

В то же время на опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, что есть пострадавшие как внутри торгового центра, так и снаружи, на парковке. Еще на одном ролике посетители торгового центра прячутся под мебелью, на фоне слышны выстрелы. В настоящее время проводится расследование произошедшего.