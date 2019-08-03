ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб

Девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на окраине селения Гимры Унцукульского района Дагестана , сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", — говорится в релизе.

По данным ведомства, устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами в виде кусков арматуры. Общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.