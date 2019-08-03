Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ нашла в дагестанском селе девять самодельных бомб 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
Девять самодельных взрывных устройств общей мощностью около 90 килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на окраине селения Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по республике.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по республике Дагестан совместно с МВД по республике на северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района, на территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", — говорится в релизе.
По данным ведомства, устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами в виде кусков арматуры. Общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 килограммов.
"Взрывные устройства уничтожены на месте. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отмечается в сообщении.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Комментарии
Происшествия , ФСБ , МВД , РИА Новости , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельба в США: 19 погибли, 40 пострадали4
Трамп сделал заявление об убитых посетителях ТЦ в Техасе
Появилось фото стрелка, входящего в ТЦ в Техасе1
Бойня в ТЦ США: налетчики расстреляли десятки людей45
«НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам РФ»190
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение