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Стрельба в США: 19 погибли, 40 пострадали 

Вести.Ru + ещё 79 28 минут назад
Фото: EPA
Не менее 19 человек погибли, 40 пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Техасе. В сети появились фотографии человека, открывшего стрельбу. Это 21-летний зовут Патрик Крузиус.
Накануне он опубликовал манифест, в котором заявил о солидарности со стрелком в мечетях Новой Зеландии.
По данным американских СМИ, в результате стрельбы не менее 19 человек погибли, 40 пострадали.
По словам очевидцев, у задержанного были сообщники.
— Мы стояли на кассе, и тут я увидела, что забежали несколько человек и начали стрелять, — сказала женщина-свидетель. — Более одного человека? — Да. — Как минимум два? — Их было по крайней мере трое. — Как они выглядели? — Все были одеты в чёрное.
Власти объявили, что ищут доноров крови для раненых.
В Генконсульстве России сообщили, что никто из россиян не пострадал.
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Происшествия , В мире , США
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