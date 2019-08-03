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Названо число задержанных в незаконной акции в Москве 

Рамблер 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МВД обнародовало новые данные о количестве участников несанкционированного митинга в столице (на 18.00 МСК).
«В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В Москве 3 августа проходит несанкционированная акция оппозиции, посвященная «честным выборам». Наблюдатели отмечают корректную работу полиции и относительную малочисленность манифестантов: неделю назад в уличных протестах участвовало около 3,5 тысячи человек.
Оппозиционеры и их сторонники вышли на улицы из-за недовольства избиркомом, который отказался регистрировать их на выборах в парламент Москвы. Многим представителям оппозиции отказали из-за нарушений при сборе подписей. Часть подписей принадлежала умершим людям, кроме того были использованы неверные паспортные данные избирателей.
Происшествия , МВД , Москва
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