Задержанные в Ливии российские моряки вернулись домой

Россияне, которых освободили с судна Temeteron в Ливии , вернулись домой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора в стране Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергея Фишова.

По его словам, он узнал об этом от старпома судна, который уже прибыл домой.

"Все вернулись. Трое россиян", — отметил Фишов.

Он добавил, что домой вернулся весь экипаж судна, в том числе греки и украинцы.

Танкер был задержан в 2016 году недалеко от ливийского побережья. На судне находились трое россиян, а также пятеро украинцев и один грек. Экипаж обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов.

В 2018 году моряков осудили на 4 года и 3 месяца по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.

Ранее сообщалось, что задержанные в Ливии российские моряки возвращаются в Крым.