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Задержанные в Ливии российские моряки вернулись домой 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне, которых освободили с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на координатора в стране Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергея Фишова.
По его словам, он узнал об этом от старпома судна, который уже прибыл домой.
"Все вернулись. Трое россиян", — отметил Фишов.
Он добавил, что домой вернулся весь экипаж судна, в том числе греки и украинцы.
Танкер был задержан в 2016 году недалеко от ливийского побережья. На судне находились трое россиян, а также пятеро украинцев и один грек. Экипаж обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов.
В 2018 году моряков осудили на 4 года и 3 месяца по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.
Ранее сообщалось, что задержанные в Ливии российские моряки возвращаются в Крым.
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Происшествия , РИА Новости , Ливия
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