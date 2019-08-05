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По фактам лесных пожаров в России возбуждено 277 уголовных дел 

ТАСС + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инспекторы государственного пожарного надзора возбудили 277 уголовных дел по фактам пожаров в лесах. Об этом в Госдуме заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Игорь Кобзев.
"На 31 июля дознавателями государственного пожарного надзора по результатам проверок сообщений, связанных с лесными пожарами, возбуждено 277 уголовных дел по статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений", — сказал он.
В 3326 случаях дознавателями по результатам проверок отказано в возбуждении уголовных дел, 58 материалов переданы по подследственности.
Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке значительно улучшилась после подключения к тушению очагов возгорания авиации МЧС и Минобороны, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян на селекторном совещании.
"Группировка по тушению пожаров была усилена авиацией МЧС и министерства обороны, после чего ситуация изменилась существенным образом", — сказал он.
Чуприян возглавляет межведомственный оперативный штаб по тушению пожаров в Сибири.
В свою очередь Игорь Кобзев, выступая в Госдуме, сообщил, что "ситуацию удалось переломить в корне". "Количество термических точек и аномалий снизилось с 1119 до 676 в сутки", — сказал он. По его словам, наблюдается ярко выраженная тенденция к снижению количества очагов возгорания и увеличению площадей, где пожары были потушены.
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Источник: жилые дома пострадали от взрывов на территории красноярской воинской части Следователи оценят действия сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где утонули спортсменки В Коми девочка погибла после нападения волка
Комментарии
Происшествия , Пожары , Игорь Кобзев , Александр Чуприян , Министерство обороны , МЧС , Госдума
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